"NBA hakemleri bahis yapıyor" diyen Gobert'e, 100 bin dolar ceza!

Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert, bahislerin NBA hakemlerini etkilediğine ilişkin yorumlarından dolayı 100 bin dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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'NBA hakemleri bahis yapıyor' diyen Gobert'e, 100 bin dolar ceza!
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11 Mart 2024 12:51
Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert, bahislerin NBA hakemlerini etkilediğine ilişkin yorumlarından dolayı 100 bin dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Gobert'e, spor bahislerinin günümüz NBA hakemlerini etkilediğini ima ettiği için lig tarafından sezonun en büyük para cezası verildi.

Wolves pivotu, takımının 8 Mart'ta Rocket Mortgage FieldHouse'da Cleveland Cavaliers'a karşı aldığı 113-104'lük mağlubiyette altı faulle oyun dışı kalmış ve karşılaşmayı terk etmeden önce bitime 28.6 saniye kala hakemlere para işareti yaparak teknik faul cezası da almıştı.

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