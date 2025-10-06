NBA, hakem teknolojisinde yeni dönemi başlatıyor

NBA, bu sezon öncesinde hakem iletişiminde devrim niteliğinde bir sistemi test ediyor.

calendar 06 Ekim 2025 14:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA, hakem teknolojisinde yeni dönemi başlatıyor
Artık tüm saha hakemleri, birbirlerine ve New Jersey'deki "Replay Center"a bağlı kulaklıklarla iletişim kuracak.

The Stein Line'dan Marc Stein'in haberine göre, bu sistem sayesinde hakemler hem birbirleriyle hem de merkezi görüntü izleme ekibiyle anlık iletişim kurabilecek.


Bu yenilik, kararların gözden geçirilmesini hızlandırmayı ve doğruluk oranını artırmayı hedefliyor.
Hakemler artık inceleme için sahadan ayrılmak zorunda kalmadan anında görüş alışverişi yapabilecek, bu da oyun duraklamalarını azaltacak ve hataları en aza indirecek.

NBA, bu uygulamayı modernleşme ve maçlar arasında tutarlılığı artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor.

