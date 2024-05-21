NBA'de yılın en iyi savunma 5'i belli oldu

NBA'de sezonun en iyi savunma 5'i açıklandı. En iyi 5'te Bam Adebayo, Anthony Davis, Rudy Gobert, Herbert Jones ve Victor Wembanyama yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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NBA'de yılın en iyi savunma 5'i belli oldu
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21 Mayıs 2024 23:13
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2023-2024 sezonunun en iyi savunma 5'leri, spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylamayla belirlendi.

Bu sezon kariyerinde 4. kez "yılın savunmacısı" ödülüne layık görülen Minnesota Timberwolveslu Rudy Gobert, oylamada en fazla tercih edilen isim oldu.

Yılın en iyi savunma 5'lerine giren basketbolcular şöyle:

En iyi 5:

Bam Adebayo (Miami Heat)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Herbert Jones (New Orleans Pelicans)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Sezonun en iyi savunma 5'ine seçilen Victor Wembanyama bunu tarihte başaran ilk çaylak oyuncu oldu.

En iyi ikinci 5:

Alex Caruso (Chicago Bulls)

Jrue Holiday (Boston Celtics)

Jaden McDaniels (Minnesota Timberwolves)

Jalen Suggs (Orlando Magic)

Derrick White (Boston Celtics)

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