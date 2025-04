NBA'de normal sezonun son gününün ardından play-in turnuvasında ve playoff'ların ilk turunda karşı karşıya gelecek olan bazı takımlar belliJames Harden ve Kawhi Leonard'ın toplamdaperformansıyla Golden State Warriors'ı 124-119 mağlup ederek Batı Konferansı'nda normal sezonu 5. sırada tamamladı. Bu sonuçla Clippers, playoff ilk turunda 4. sıradakiile eşleşti.ise sezonu 7. sırada bitirerek play-in turnuvasına kalmak zorunda kaldı. Warriors, 15 Nisan'da saat 05:00'te (TSİ)ile sahasında karşı karşıya gelecek.36 sayı ve Jimmy Butler'ın 30 sayı, 9 asistle öne çıktığı mücadelede Warriors, maç içinde 12 sayıya kadar farkı açmayı başarsa da Clippers geri dönerek galibiyete uzandı. Los Angeles ekibinde Ivica Zubac da 22 sayı ve 17 sayılık katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı.Clippers, normal sezonda Denver ile oynadığı dört maçın ikisini kazanmış olsa da Aralık ayından bu yana Nuggets'a karşı galibiyet alamadı.Warriors, bu sezon Memphis karşısında oynadığı dört maçın üçünü kazandı. Play-in eşleşmesinden galip çıkan takım, Batı Konferansı 2 numarasıile eşleşecek.NBA'de normal sezonun son günü tüm takımlar sahaya çıkarken, Doğu Konferansı sıralaması daha önce kesinleşmişti. Ancak Batı'da playoff ve play-in sıralamaları, sezonun son gününe kadar belirsizliğini korudu.Play-in turnuvası, her iki konferansta da 7 ila 10. sırayı alan takımlar arasında 16 Nisan'dan itibaren oynanacak.– Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies (05:00 TSİ)– Sacramento Kings vs. Dallas Mavericks (05:00 TSİ)– İlk maçın kaybedeni vs. ikinci maçın galibiWarriors, normal sezonun son maçında aldığı mağlubiyetle 8. sıraya gerilerken, Mart ayı sonunda koç Taylor Jenkins'ı görevden alan ve son dokuz maçında sadece dört galibiyet alabilen Grizzlies ile eşleşti.Kings, art arda ikinci kez play-in turnuvasına katılıyor. Jonas Valanciunas, 2020'de uygulamaya giren bu formatın her turnuvasında yer aldı. Mavericks ise Sacramento karşısında sezon boyunca oynadığı üç maçı da kaybetti.– Orlando Magic vs. Atlanta Hawks (02:30 TSİ)Chicago Bulls vs. Miami Heat (02:30 TSİ)İlk maçın kaybedeni vs. ikinci maçın galibi (Saat TBD)Magic, sezonu 9-3'lük bir seriyle bitirerek 7. sırayı almayı başardı ve dört sezondur aralıksız play-in'e kalan Hawks'ı konuk edecek. Sezon içi seride Magic, Atlanta'yı 2-1 ile geçti.Sıradaki Bulls, üst üste üçüncü kez aynı sırada yer aldı ve play-in'de Heat'i ağırlayacak. Sezon içi seride Chicago, Miami'yi 3-0 ile geçti.(1)vs. (8) ?(2)vs. (7) ?(3)vs. (6)(4)vs. (5)2024-25 sezonunun en iyi normal sezon performansına imza atan Oklahoma City Thunder, kulüp tarihinde ilk kez 67 galibiyet barajını geçti. Thunder ve Rockets, rakiplerini play-in turnuvası sonrasında öğrenecek.Nuggets, son 15 maçta 7 galibiyet alarak istikrarsız bir kapanış yapsa da son gün galibiyeti sayesinde Clippers'a karşı saha avantajını eline geçirdi.(1)vs. (8) ?(2)vs. (7) ?(3)vs. (6)(4)vs. (5)Cavaliers ve Celtics, play-in'den gelecek rakiplerini bekliyor olacak. Ancak asıl dikkat çeken eşleşmeler 3 ve 4 numaralı takımlar arasında yaşanacak.Knicks, bu sezon Detroit karşısında sadece bir galibiyet alabilirken, .500 üstü takımlara karşı 15-23'lük bir dereceyle sezonu tamamladı. Pistons karşısında bu algıyı değiştirmek istiyorlar.Pacers ise geçtiğimiz sezon ulaştığı Konferans Finali başarısını tekrar etmek adına Bucks ile eşleşti. Milwaukee'de Damian Lillard'ın parkelere dönüşü büyük moral kaynağı olurken, Indiana sezon içi seride rakibine karşı sadece bir galibiyet alabildi.