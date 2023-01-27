NBA'de All-Star ilk 5'leri belli oldu

NBA'de All-Star heyecanı yaklaşırken Batı ve Doğu'da ilk 5'ler belli oldu.



Yapılan oylamalar sonucu Batı Konferansı'nın ilk 5'inde; Stephen Curry, Luka Doncic, LeBron James, Nikola Jokic ve Zion Williamson yer aldı. Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde ise Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Kevin Durant, Jayson Tatum ve Giannis Antetokounmpo yer aldı.



Utah'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan All-Star karşılaşması 20 Şubat 2023 tarihinde TSİ 04:00'da gerçekleşecek.





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