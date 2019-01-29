NBA, Davis'in takas talebini incelemeye aldı!

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NBA'in, Anthony Davis'in takas talebiyle ilgili olarak "soruşturma başlattığı" bildirildi.AD'nin menajeri Rich Paul aracılığıyla talep ettiği takas yüzünden, NBA'den para cezası alabileceği açıklandı.NBA sözcüsü Mike Bass, Davis'in takas talebiyle ilgiliifadelerini kullandı.Paul, Pazartesi günü Davis'in takas talebini ve 240 milyon dolarlık uzatma kontratını imzalamak istemediğini, bizzat Pelicans genel menajeri Dell Demps'e bildirdiğini, yazılı bir mesajla onaylamıştı.Paul'un, henüz New Orleans Pelicans'a Davis için tercih edilebilecek bir takas lokasyonu vermediği de eklendi.25 yaşındaki süperstar, Temmuz 2020'de sınırsız serbest bir oyuncu olabilir.