NBA, canlı yayın platformu için Microsoft ile işbirliği yapıyor

NBA'in, canlı yayın maçları için Microsoft ile birlikte çalışacağı bildirildi.



NBA, önümüzdeki 2020-21 normal sezonunda yeni canlı yayın akışı ortağına sahip olacak: Microsoft.



Variety.com'dan gelen bir rapora göre, lig, canlı NBA maçlarının yayın akışı deneyimini uyarlamak için makine öğrenimi ve AI'yi dahil etmek için, teknoloji deviyle bir araya geldi. Microsoft, artık NBA, WNBA, NBA G League ve ABD Milli takımı için "Resmi Yapay Zeka Ortağı" olacak.



NBA başkanı Adam Silver, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Microsoft'la çalışma hedefimiz, ister bir NBA arenasında olsun, ister dünyanın herhangi bir yerinden izlemek olsun, hayranların kendilerini oyunun tüm yönlerine dahil etmelerine ve doğrudan ekiplerimiz ve oyuncularımızla etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyan özelleştirilmiş içerik oluşturmaktır."



Canlı maçlar, kişiselleştirilmiş gerçek zamanlı istatistikler içerecek ve Microsoft Azure aracılığıyla yayınlanacak. Diğer yenilikçi avantajlar arasında, geçmiş video arşivlerinden klipler ve online olarak ilgilenen izleyiciler için bir ödül sistemi de yer alıyor.



Ortaklık, ayrıca taraftarların favori takımlarını takip etmeleri için daha kolay bir yol düzenlemeyi ve özetler ile maçların arşivlerine dalış yapma zorluğunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.



Yeni çıkan platform, önümüzdeki sezon yayınlanacak ve NBA League Pass abonelik hizmetine sahip olanlar için erişilebilir olacak.



