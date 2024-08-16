NBA, 2024-25 normal sezonu için takvimini resmi olarak duyurdu.
Lig, açılış günü iki büyük karşılaşmayla başlayacak olan tam normal sezon takvimini paylaştı.
22 Ekim tarihinde başlayacak 2024-25 NBA sezonunun ilk maçında Boston Celtics, New York Knicks'i konuk edecek ve şampiyonluk flamasını tavana yükseltecek.
Knicks-Celtics karşılaşmasının ardından ise ikinci maçta Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, 2024 Olimpiyatları'ndaki takım arkadaşları LeBron James ve Anthony Davis'in bulunduğu Los Angeles Lakers'a karşı mücadele edecek.
İşte 2024-25 sezonu için diğer önemli tarihler:
22 Ekim: Normal sezonun başlangıcı
12 Kasım: Emirates NBA Kupası başlangıcı
14 Aralık: NBA Kupası yarı finalleri
17 Aralık: NBA Kupası final maçı
6 Şubat: NBA'de son takas günü (TSİ 22:00)
14-16 Şubat: All-Star Hafta Sonu
13 Nisan: Normal sezonun son günü
15-18 Nisan: NBA Play-In Turnuvası
19 Nisan: NBA Playoffları başlangıcı
Lig, açılış günü iki büyük karşılaşmayla başlayacak olan tam normal sezon takvimini paylaştı.
22 Ekim tarihinde başlayacak 2024-25 NBA sezonunun ilk maçında Boston Celtics, New York Knicks'i konuk edecek ve şampiyonluk flamasını tavana yükseltecek.
Knicks-Celtics karşılaşmasının ardından ise ikinci maçta Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, 2024 Olimpiyatları'ndaki takım arkadaşları LeBron James ve Anthony Davis'in bulunduğu Los Angeles Lakers'a karşı mücadele edecek.
İşte 2024-25 sezonu için diğer önemli tarihler:
22 Ekim: Normal sezonun başlangıcı
12 Kasım: Emirates NBA Kupası başlangıcı
14 Aralık: NBA Kupası yarı finalleri
17 Aralık: NBA Kupası final maçı
6 Şubat: NBA'de son takas günü (TSİ 22:00)
14-16 Şubat: All-Star Hafta Sonu
13 Nisan: Normal sezonun son günü
15-18 Nisan: NBA Play-In Turnuvası
19 Nisan: NBA Playoffları başlangıcı
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