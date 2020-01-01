NBA, 2020-21 sezonu takviminin ikinci yarısını duyurdu!

NBA, 2020-21 normal sezon takviminin ikinci yarısını resmi olarak duyurdu.



Maç listesi, All-Star molasının ardından 10 Mart'ta iki maçla başlayacak ve ardından Boston Celtics'in Brooklyn Nets ile ve Golden State Warriors'ın LA Clippers ile oynayacağı maçlarla devam edecek.



Diğer önemli karşılaşmalar arasında Los Angeles Lakers'ın 4 Nisan'da Clippers ile, 10 Nisan'da ise Nets ile oynayacağı maçlar yer alıyor.



Şu anda 26-6'lık derecesi ile lig lideri olan Utah Jazz ise, 17 ve 19 Nisan tarihlerinde iki kez, son şampiyon Lakers'ı ziyaret edecek.



PLAY-IN, 18-21 MAYIS ARASI OLACAK



Play-in turnuvası ise 18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.



İki konferansta da yedinci ve sekizinci en yüksek kazanma yüzdesine sahip takımlar, playofflarda yer kazanmak adına bir maç kazanmak için, ikişer fırsata sahip olacaklar.



Bununla birlikte, her bir konferansta dokuzuncu ve onuncu en yüksek kazanma yüzdesine sahip takımların her birinin ise, bir playoff yeri kazanmak için arka arkaya iki maç kazanması gerekecek.



Play-in sonuçları, playoff sıralamalarının temelini oluşturacak.



