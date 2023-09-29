Nazilli Belediyespor'da 3 eksik

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, evinde oynayacağı Adıyaman FK maçı hazırlıklarını sürdürerken, tedavilerine devam edilen Ahmet Gökbayrak, Hüseyin Cihan Avcu ve Talha Erdoğan'ın maçta forma giyemeyecekleri bildirildi.

Üç futbolcunun da henüz iyileşmediği ve Adıyaman FK karşılaşmasında görev yapamayacakları açıklandı.

Öte yandan Nazilli Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yatağanspor ile hazırlık maçı oynadı. Siyah-beyazlılar yedek ağırlıklı kadroyla mücadele etti ve müsabakayı 3-2 kaybetti.