Nazilli Belediyespor, Cumhur Yılmaztürk'le anlaştı

2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor, son olarak Çatalcaspor forması giyen Cumhur Yılmaztürk'ü kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazilli Belediyespor, Cumhur Yılmaztürk'le anlaştı
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16 Temmuz 2024 15:36
TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'da dış transfer çalışmaları sürüyor.

Nazilli ekibi Galatasaray altyapısında yetişen ve son olarak Çatalcaspor'da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Cumhur Yılmaztürk ile anlaşmaya vardı.

Nazilli Belediyespor'la sözleşme imzalayan 34 yaşındaki Cumhur, "Nazilli'ye geldiğim için çok mutluyum. Nazilli Belediyespor'un tesisleri çok güzel, Nazilli'deki futbol atmosferi çok güzel. Nazilli Belediyespor her şeyden önce hedefi olan bir takım. Bu takımın başarısı için elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim" dedi.

Nazilli Belediyespor transferde Amasyaspor forması giyen forvet oyuncusu Miraç Furkan Türközü ile sözleşme imzalamıştı.

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