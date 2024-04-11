Eski NBA oyuncusu Nate Robinson, kendisine böbrek nakli yapılmadığı takdirde "yaşamak için fazla zamanının kalmadığını" söyledi.



2022'de böbreklerinin yüksek tansiyondan ötürü zarar gördüğünü belirtmiş olan Robinson, Daily Mail'den Jake Nisse'ye yaptığı açıklamada böbrek nakli yapılmazsa "fazla ömrünün kalmayacağını" dile getirdi:



"Böbrek nakli olmazsa, fazla vaktimin kalmadığını biliyorum. Bu yüzden kalan zamanımdan mümkün olduğu kadar en iyi şekilde faydalanmak istiyorum.



Bazı insanların vücudu diyalizi reddediyor. Ve Tanrı'ya şükürler olsun benimki kabul ettiği için, hayatta kalabiliyorum. Diyalize gitmeseydim muhtemelen bir veya iki haftadan fazla yaşayamazdım..."



Robinson, nakil bulunana kadar hayatta kalabilmek için Nisse'ye haftada üç kez, seans başına dört saat diyalize girdiğini sözlerine ekledi:



"Şu anda makineler ömrümü uzatmaya yardımcı oluyor. Bundan dolayı sağlıklı hissettiğim zamanların tadını çıkarıyorum. Çocuklarımla birlikte dışarı çıkmaya, ailemi görmeye ve basketbol oynamaya ve sevdiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum."



2005 NBA Draftı'nda ilk turda seçilen ve üç kez (2006, 2009, 2010) All-Star Hafta Sonu Smaç Yarışması şampiyonu olan Robinson, 2015'teki son NBA maçını oynamadan önce toplam sekiz NBA takımında 11 sezon forma giymişti.





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