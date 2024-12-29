Napoli, Venezia'yı tek golle geçti

Serie A'nın 18. haftasında Napoli, Venezia'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Napoli, Venezia'yı tek golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2024 18:53
Serie A'nın 18. haftasında Napoli ile Venezia karşı karşıya geldi. 

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadelede Napoli, Venezia'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Napoli'nin golünü 79. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.

Napoli, bu sonucun ardından puanını 41'e çıkarttı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Venezia ise 13 puanla 19. sırada bulunuyor.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli deplasmanına konuk olacak. Venezia ise sahasında Empoli'yi ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery