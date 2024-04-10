Napoli'nin tek hedefi Antonio Conte

Serie A'da geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ancak bu sezon hayal kırıklığı bir sezon yaşayan Napoli'nin yeni sezon için teknik direktör arayışları devam ediyor.



İtalyan basınının haberine göre; Bu sezon 3 kez teknik direktör değiştiren Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, takımın başında Antonio Conte'yi görmek istiyor.



Bu doğrultuda daha önce Conte'ye girişimler yapan ancak sonuç alamayan de Laurentiis'in Conte'yi ikna etmek için yeniden harekete geçtiği belirtildi. Haberde, Conte'nin bu kez İtalyan devine olumlu yanıt verebileceği öne sürüldü.



TRANSFER BÜTÇESİ VERECEK



Öte yandan başkan De Laurentiis'in takımdan ayrılması beklenen Victor Osimhen'in satışının ardından yeni teknik adama 100 milyon euronun üzerinde de bir transfer bütçesi vereceği ifade edildi.



CONTE'NİN KARİYERİ



Son olarak Tottenham Hotspur'da görev yapan Conte, daha önce Inter, Chelsea ve Juventus gibi takımları da çalıştırmıştı.





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