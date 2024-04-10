Napoli'nin tek hedefi Antonio Conte

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, yeni sezonda takımın başına geçmesi için Antonio Conte'yi ikna çalışmalarına devam ediyor. İtalyan basınına göre Conte'nin bu kez Napoli'ye yeşil ışık yakabileceği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'nin tek hedefi Antonio Conte
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10 Nisan 2024 17:51
Serie A'da geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ancak bu sezon hayal kırıklığı bir sezon yaşayan Napoli'nin yeni sezon için teknik direktör arayışları devam ediyor.

İtalyan basınının haberine göre; Bu sezon 3 kez teknik direktör değiştiren Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, takımın başında Antonio Conte'yi görmek istiyor. 

Bu doğrultuda daha önce Conte'ye girişimler yapan ancak sonuç alamayan de Laurentiis'in Conte'yi ikna etmek için yeniden harekete geçtiği belirtildi. Haberde, Conte'nin bu kez İtalyan devine olumlu yanıt verebileceği öne sürüldü. 

TRANSFER BÜTÇESİ VERECEK

Öte yandan başkan De Laurentiis'in takımdan ayrılması beklenen Victor Osimhen'in satışının ardından yeni teknik adama 100 milyon euronun üzerinde de bir transfer bütçesi vereceği ifade edildi. 

CONTE'NİN KARİYERİ 

Son olarak Tottenham Hotspur'da görev yapan Conte, daha önce Inter, Chelsea ve Juventus gibi takımları da çalıştırmıştı. 

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