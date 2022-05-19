Napoli'nin gözü Miralem Pjanic'te

İspanyol basını, Napoli'nin yaz transfer döneminde Barcelona'dan Miralem Pjanic için kiralık teklif yapacağını yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Napoli'nin gözü Miralem Pjanic'te
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19 Mayıs 2022 16:25
Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen ve gelecek sezonki adresi belirsizliğini koruyan Miralem Pjanic için İspanyol basınından bir haber gündeme geldi.

Sport'ta yer alan habere göre; Napoli, orta sahada forma giyen Fabian Ruiz'in belirsiz durumundan dolayı Miralem Pjanic için teklif yapmaya hazırlanıyor.

KİRALAMA TEKLİFİ

İtalyan temsilcisinin, 32 yaşındaki futbolcu için ilk etaptaki planının kiralama olduğu aktarıldı.

4 ASİST YAPTI

Bu sezon Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Pjanic, 4 kez asist yaptı.

TEPKİ ÇEKTİ

Bosnalı yıldızın, Göztepe maçının kadrosuna hastalık sebebiyle alınmasının ardından bir gün sonraki Juventus karşılaşmasında tribünde olması Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmişti. 

 

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