Napoli'nin gözü Miralem Pjanic'te

Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen ve gelecek sezonki adresi belirsizliğini koruyan Miralem Pjanic için İspanyol basınından bir haber gündeme geldi.



Sport'ta yer alan habere göre; Napoli, orta sahada forma giyen Fabian Ruiz'in belirsiz durumundan dolayı Miralem Pjanic için teklif yapmaya hazırlanıyor.



KİRALAMA TEKLİFİ



İtalyan temsilcisinin, 32 yaşındaki futbolcu için ilk etaptaki planının kiralama olduğu aktarıldı.



4 ASİST YAPTI



Bu sezon Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Pjanic, 4 kez asist yaptı.



TEPKİ ÇEKTİ



Bosnalı yıldızın, Göztepe maçının kadrosuna hastalık sebebiyle alınmasının ardından bir gün sonraki Juventus karşılaşmasında tribünde olması Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmişti.







