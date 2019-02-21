Napoli güle oynaya tur atladı!

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda İtalyan ekibi Napoli ile İsviçre ekibi Zürich karşılaştı.
Deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kazanan Napoli, İtalya'da da rakibini 2-0 mağlup ederek tur atladı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 43. dakikada ve 75. dakikada Adam Ounas kaydetti.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Napoli, Zürich'i eleyerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.
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Deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kazanan Napoli, İtalya'da da rakibini 2-0 mağlup ederek tur atladı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 43. dakikada ve 75. dakikada Adam Ounas kaydetti.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Napoli, Zürich'i eleyerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın