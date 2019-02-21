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Napoli güle oynaya tur atladı!

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Napoli, Zürich'i 3-1 mağlup etti ve son 16 turuna adını yazdırdı.

Kaynak: Sporx.com
Napoli güle oynaya tur atladı!
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21 Şubat 2019 22:49
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda İtalyan ekibi Napoli ile İsviçre ekibi Zürich karşılaştı.

Deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kazanan Napoli, İtalya'da da rakibini 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 43. dakikada ve 75. dakikada Adam Ounas kaydetti.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Napoli, Zürich'i eleyerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

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