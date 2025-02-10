Napoli'den sürpriz kayıp

Serie A'nın 24. haftasında Napoli evinde Udinese ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Napoli'den sürpriz kayıp
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10 Şubat 2025 00:44
Serie A'nın 24. haftasında Antonio Conte'nin ekibi Napoli evinde Kosta Runjaic'in yönetimindeki Udinese ile 1-1 berabere kaldı.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçta Napoli'nin golünü 37. dakikada Scott McTominay kaydederken, Udinese'ye beraberliği getiren golü 40. dakikada Jurgen Ekkelenkamp kaydetti.

Bu sonuçla birlikte takipçisi Inter'in takıldığı haftada farkı açma şansını istediği gibi değerlendiremeyen Napoli, 55 puanla liderliğini sürdürdü.

Udinese ise 30 puanla 10. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli deplasmanda Lazio'ya konuk olurken, Udinese evinde Empoli'yi ağırlayacak.

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