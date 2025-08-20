Napoli'den Eljif Elmas için teklif!

Napoli, Leipzig forması giyen eski futbolcusu Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak istiyor.



NAPOLI'NİN YAPTIĞI TEKLİF



Matteo Moretto'nun haberine göre, Napoli, Eljif Elmas için Leipzig'e 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve Makedon oyuncunun maaşını karşılamayı teklif etti.



Napoli'nin 25 yaşındaki futbolcu için sunduğu kiralık teklifte zorunlu olmayan 11.5 milyon euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer alıyor.



ÖDENEN BONSERVİS



Leipzig, Eljif Elmas'ı Ocak 2024'te Napoli'den 24 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.



Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Eljif Elmas'ın Leipzig ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



