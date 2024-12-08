Nantes, son dakikalarda hanesine üç puanı yazdırdı

Fransa Ligue 1'in 14. hafta karşılaşmasında Nantes, Rennes'i ağırladı. Beaujoire Stadyumu'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



Nantes'e galibiyeti getiren golü 89'da Moses Simon kaydetti.



45+4'te Rennes oyuncusu Mikayil Faye kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Nantes'te mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mostafa Mohamed 59. dakikada oyuna dahil oldu.



Nantes, bu galibiyetin ardından puanını 14 yaptı. Rennes ise 14 puanda kaldı.



Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Nantes, Brest deplasmanına gidecek. Rennes, Angers'i konuk edecek.