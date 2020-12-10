Nando de Colo: "Alba Berlin'i yenmek istiyoruz"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Nando De Colo, THY EuroLeague'in 13.haftasında deplasmanda Alba Berlin ile oynayacakları karşılaşma öncesinde rakiplerinin çok iyi basketbol oynadıklarını ve deplasmandan galibiyetle dönmek istedikklerini söyledi.

Haber; Fenerbahce.org, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Nando de Colo: 'Alba Berlin'i yenmek istiyoruz'
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10 Aralık 2020 12:07
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Nando De Colo, THY EuroLeague'in 13.haftasında deplasmanda Alba Berlin ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fransız oyuncu Nando De Colo "Tekrar takım arkadaşlarıma katıldığım için mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Son maçta deplasmanda önemli bir galibiyet elde ettik ve bunun devamını getirmemiz gerekiyor. Aralık ayının bizim için zorlu bir dönem olduğunu biliyoruz. Çok fazla seyahatimiz var. Maçlara tek tek bakacağız ve ilk olarak Alba Berlin karşılaşmasına konsantre oluyoruz. Söyleyecek fazla bir şey yok. Parkede yapmamız gerekenlere odaklanmalıyız. Alba Berlin gerçekten iyi bir takım. Çok iyi basketbol oynuyorlar. Onların ortaya koyabildiği agresiflikten daha fazlasını sahaya yansıtabilmeliyiz. Her birimiz sahada yapmamız gerekenlere saygı göstermeli ve rolümüzün gerektirdiklerini yapabilmeliyiz. Deplasmandan galibiyetle dönmek ve idmanlarda gösterdiğimiz gelişimi devam ettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

 



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