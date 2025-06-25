Namağlup tayın Derbideki Jokeyi belli oldu

G1 Erkek Tay Denemeyi kazanarak 29 Haziran 2025 Pazar günü koşulacak 99.Gazi Koşusuna namağlup giden Tonbi'nin antrenörü Zafer Temuçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Selim Kaya'nın taylarına binemeyeceğini duyurdu.Temuçin'in 'Gazi koşusunda Tonbi isimli atımıza binecek olan jokey Selim Kaya hafta içinde geçirdiği talihsiz kazadan sonra yapılan kontrollerinde köprücük kemiğindeki çatlaktan dolayı bir süre at binemeyecektir. Geçmiş olsun.' şeklindeki paylaşımından sonra, Derbinin en yüksek handikap puanlı safkanı jokeysiz kalırken, ünlü jokeyin sevenleri de bu haber karşısında bir hayli üzüldü.Bu gelişmelerin ışığında; büyük koşuya sayılı günler kala neredeyse tüm tayların jokeyleri belli iken, bu yeni gelişmeden sonra neler yaşanacak merakla bekleniyor. Bakalım sezonun geçilmeyen safkanı Tonbi'ye daha önce başka taylara bineceği söylenen jokeylerden biri mi, yoksa henüz Gazi tayını bulamamış teklif bekleyen jokeylerden biri mi binecek?G1 Erkek Tay Denemeyi kazanarak 6'da 6 yapan ve 29 Haziran 2025 Pazar günü koşulacak 99.Gazi Koşusunda sahaya namağlup çıkacak olan Tonbi'nin Derbideki jokeyi belli oldu. Şevki Balcı ve Onur Ekici ortaklığına ait olan ve Zafer Temuçin tarafından antrene edilen safkan için bir kaç gündür devam eden jokey arayışı neticelendi.Selim Kaya'nın hafta içinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası yapılan kontrollerinde köprücük kemiğinde çatlak tespit edilmesinin ardından jokey arayışına giren ve bu süreçte yurtdışından bazı jokeylerle de görüşen ekürinin, son kararını bir Türk Jokeyden yana verdiği ve 99. Gazi Koşusu için tecrübeli jokeylerden Mehmet Akyavuz ile el sıkıştıkları öğrenildi.