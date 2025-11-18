18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Naim Süleymanoğlu, vefatının 8. yılında kabri başında anıldı

Dünya ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının 8'inci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

calendar 18 Kasım 2025 16:10
Haber: AA
Türkiye Halter Federasyonu, dünya ve Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 8. yıl dönümünde, kabri başında anma töreni düzenledi.

Edirnekapı Mezarlığı'nda Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen anma törenine federasyon genel sekreteri Mahmut Albayrak, Süleymanoğlu'nun ailesi, çeşitli Balkan dernekleri temsilcileri ve genç sporcular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreteri Mahmut Albayrak, "Naim Süleymanoğlu tüm dünyaya örnek olmuş, gençlerin örnek aldığı bir insan ve iyi bir sporcuydu. Hani 'Bu gök kubbe altında hoş bir seda bırakmak' diye deyim vardır ya, Naim Süleymanoğlu da işte bizlere böyle hoş bir seda bırakmıştır. Kendisine Allahtan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum." dedi.


Albayrak, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'nün Bulgaristan'da Naim Süleymanoğlu adına kurulan "müze ev" ile ilgili programa gittiği için anma programına katılamadığını söyledi.

Tören, okunan dualarla sona erdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
