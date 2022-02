Nacer Chadli'den Beşiktaş itirafı

Medipol Başakşehir'in Fas asıllı Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, sakatlıklar nedeniyle Türkiye'de henüz beklenen performansı ortaya koyamadığını ancak Süper Lig'e verilen aranın ardından eski Chadli'yi Türk futbolseverlere izletmek istediğini söyledi.



Türkiye'deki ilk özel röportajını AA'ya veren Nacer Chadli, "En iyi seviyemde olduğumu söyleyemem. 25 yaşındaki Chadli değilim, o yaştaki gücümde de değilim. Bakıldığında 2-3 sakatlık geçirdim, bu sizi aşağıya çekiyor. Tekrar eski formunuzu yakalamanız için zaman gerekiyor. Bu seneye baktığınızda düzeldim, antrenmanlara başladım, uzun sakatlık süreçlerini de atlattım. Geri döndüm derken tekrar bir sakatlık yaşadım. Tekrar sıfırdan başlama hissi de sizi kötü etkiliyor. Saha içindeki cesaretinizi kırıyor, bunun zorluklarını yaşadım." ifadelerini kullandı.



Eski performansına dönmek için sıkı çalıştığını aktaran Chadli, "Önümde futbol oynamak için birkaç sene daha var. Sahada keyif almaya çalışan bir oyuncuyum. Elimden geleni yapmak istiyorum. Kendime iyi bakıyorum ve eski Nacer Chadli'yi izlettirmek istiyorum." şeklinde konuştu.



- "Beşiktaş'la bir görüşmemiz oldu"



Medipol Başakşehir'e transfer sürecine değinen Belçikalı oyuncu, "Anderlecht'te sezonu iyi bir şekilde tamamlamıştım, Monaco'ya geri dönüş sürecim vardı. O günlerde Başakşehir'den teklif geldi. Menajerimle görüştük, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi oynayacak olması ilgimi çekti. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Başakşehir'i tercih ettim." açıklamasında bulundu.



Türk takımlarından daha önce de transfer teklifi aldığını açıklayan Chadli, "2017 ya da 2018 senesiydi, West Bromwich Albion'da oynadığım dönemde Beşiktaş'la bir görüşmemiz oldu. Bir görüşme ve teklif oldu ama o dönemde transfer gerçekleşmedi. Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmüştük, görüşme benim adıma iyi geçti ancak o gün kulübüm buna sıcak bakmadı. Beni o fiyatlara bırakmak istemedikleri için transfer gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.



- "Fenerbahçe karşı oynamıştım"

- "Türk futbolunu araştırmadım"



İstanbul ekibine transferinden önce Türk futbolu hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını aktaran Nacer Chadli, şöyle konuştu:



"Daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Seviye olarak Türk futbolunu çok fazla araştırmamıştım. Ama Türkiye'ye daha önce gelmiştim. Türkiye hakkında bilgim Türk futbolundan daha çoktu. İki kere Bodrum'a bir kere de Kemer'e gelmiştim. Türkiye hakkında her zaman iyi şeyler düşündüm, çok sevdiğim bir ülke. Havası, yemekleri her şeyi çok güzel. Türk futbolunun iyi bir seviyesi var ve takımlar fiziksel olarak da iyi durumda. Taktik anlamında yurt dışında daha baskın taktikler var. Takımımızda çok fazla taktik antrenmanlarımız oluyor. Ligdeki diğer takımlar, taktik anlamında biraz daha yukarıya çıkabilir diye düşünüyorum."



- "Visca, Cornelius, Bakasetas ve Hamsik"



Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de son 4 maçı kazanamadıklarını ve bunun kendilerini üzdüğünü ifade eden Chadli, "Bu kötü gidişi toparlamamız gerek. Bu direği yenide ayağa kaldırmalıyız. Puan kayıplarımız oldu, çok zorlu maçlar oynadık. Bu maçlardan önceki iyi seriyi nasıl yapmıştık? Maç maç bakmıştık, yine aynı şekilde maç maç bakmaya başlayacağız. 10 maç sonra nerede olduğumuza bakarız." şeklinde konuştu.



Deneyimli oyuncu, "Süper Lig'de en beğendiğin oyuncular kimler?" sorusunu ise, "Süper Lig'de en beğendiğim oyuncu Edin Visca. Onu çok beğeniyordum. Trabzon'da da iyi oyuncular var. Cornelius'u beğeniyorum, orta sahadan da Bakasetas ve Hamsik'i beğeniyorum." yanıtını verdi.



- "Ben Fas kökenliyim"



Futbola 5 yaşında başladığını ve 16 yaşına kadar Belçika ekibi Standard Liege altyapısında oynadığını belirten Nacer Chadli, "Ama Hollanda'da profesyonel oldum. Belçika ile Hollanda çok yakın ülkeler olduğu için onun da bana katkısı oldu. Seviye olarak baktığımda Hollanda'daki takımların seviyemi daha çok yukarıya çekeceğini düşündüm. Şu anda da öyle düşünüyorum, Belçika takımlarına göre Hollanda takımları daha ileride." yorumunda bulundu.



Fas kökenli olan ancak milli takım tercihini Belçika'dan yana kullanan Chadli, "Fas için oynama şansım vardı. Fas için bir dostluk maçında da oynadım, sonraki süreçte Belçika'yı tercih ettim." ifadelerini kullandı.



Nacer Chadli, "Almanya'da doğan Türk kökenli oyuncular Alman Milli Takımını seçtiği zaman Türkiye'de tepki gösterenler oluyor. Sen de Belçika Milli Takımını seçtiğinde Fas'tan tepkiler aldın mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Tabii ki tepki oldu, hala da var. Milli takım tercihimi hemen yapmamıştım, Fas Milli Takımı'ndan ve Fas'ın hocasından zaman istedim. Henüz kendisine karar vermediğimi söyledim. O da 'Gel bakalım, düşüncelerin nelerdir. Burada vakit geçir.' diyerek beni çağırdı. Bir bakımdan kendimi zorlanmış, sanki bana baskı yapıyorlar gibi hissettim. Belçika'da da benim altyapılarda birlikte oynadığım oyuncular vardı, bu nedenle tercihim Belçika milli takımı oldu."



Fas'la bağlarını asla koparmadığının altını çizen Chadli, "Fas'ta akrabalarım var. Her sene Fas'a gitmeye çalışıyorum. Pandemi sürecinden dolayı yalnızca geçtiğimiz yıl gidemedim. Her sene ülkeme gidiyorum. Belçika'da doğdum, orada futbola başladım, Belçika Milli Takımını seçtim ama asla kendimi daha çok Belçikalı hissediyorum diye bir düşüncem yok. Ben Fas kökenliyim. Fas Milli Takımı'nın oynadığı maçların sonuçlarını takip ediyorum. Kanallar vermediği için çoğunu izleyemesem de sonuçlara bakıyorum. Bütün kalbimle Fas'ın iyi sonuçlar almasını istiyorum. Bu en büyük isteğim." şeklinde konuştu.



Fas'ta çok güzel yerler olduğunu da belirten deneyimli futbolcu, "Fas'tan bahsetmek gerekirse, çok güzel yerler var. Fas'ın kuzeyinden geliyorum, orada Gadir, El Jadida ve Suvayr güzel yerler. Tabii ki ülkenin daha turistik yerleri Marakeş ve Kasablanka gibi yerler de var." dedi.



Chadli, Belçika Milli Takımı'nın FIFA dünya sıralamasında 1 numarada yer almasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



"İyi bir jenerasyonuz. Belçika gibi küçük bir ülkeden hep birlikte yükseldik, iyi bir jenerasyon çıktı ve hep beraber büyüdüğümüzü de söyleyebilirim. Hepimiz büyük kulüplerde de oynadık. Uluslararası seviyede kendimizi çok yukarıya çektik, iyi yerlere geldik ama sonuç olarak bakıldığında kupa kazanamadık. Sene sonu önümüzde Dünya Kupası var. Bu jenerasyonun çoğu oynar diye düşünüyorum. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Bundan sonraki turnuvalar için yeni bir takım kurulmaya başlanacak. Alttan da iyi oyuncular geldiğini söyleyebilirim."



Deneyimli futbolcu, bildiği Türkçe kelimeleri ise, "Evet, günaydın, nasılsın, afiyet olsun, çok güzel, çok iyi." olarak sıraladı.



- Nacer Chadli ile kısa kısa



Unutamadığın maç: Dünya Kupası yarı finali, Fransa'ya karşı



En güzel golün: Dünya Kupası'nda attığım gol çok anlamlıydı. Japonya'ya karşı son dakikada galibiyeti getirmişti. Çok güzel gollerim oldu, özellikle Hollanda'da oynadığım zaman. Twente ile AZ Alkmaar'a karşı güzel bir aşırtma golüm var.



Birlikte oynadığın en iyi oyuncu: Hazard, De Bruyne, Harry Kane



Çalıştığın en iyi teknik direktör: Michel Preud'homme, Pochettino, Roberto Martinez



En sevdiğin stat: Wembley



En sevdiğin şehir: Londra



En sevdiğin şarkıcı: Ed Sheeran



En sevdiğin film: Gladyatör



En sevdiğin yemek: Bir Fas yemeği olan Tajin. Sebzelerle yapılan bir et yemeği



İdolün: Bu isimler futbolu bıraktı ama onlardan ilham alıyordum. Iniesta ve Ronaldinho. Özellikle Iniesta'yı izlerken büyük keyif alıyordum.



Ronaldo mu, Messi mi?: Küçük bir farkla Messi demek istiyorum. O çok farklı, inanılmaz bir oyuncu.





İLGİLİ VİDEO