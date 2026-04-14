13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
1-2
13 Nisan
Levante-Getafe
1-0
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
1-0
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Avustralyalı atlet Gout Gout, Usain Bolt'u geride bıraktı!

Avustralyalı atlet Gout Gout, Atletizm Şampiyonası'nda 200 metreyi 19.67 saniyede koşarak U20 dünya rekorunu kırdı ve Usain Bolt'un derecesini geçti.

calendar 14 Nisan 2026 00:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avustralyalı atlet Gout Gout, 20 yaş altı dünya rekorunun yeni sahibi oldu. 

Gout, Avustralya'nın Sydney kentindeki Atletizm Şampiyonası'nda 200 metreyi 19,67 saniyede koşarak tarihe geçti.

18 yaşındaki atlet, bu derecesiyle Jamaikalı sprinter Usain Bolt'un 2004 yılında elde ettiği 19.93'lük derecesini de geride bıraktı.

Kırdığı rekorun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gout, bu tür dereceleri koşabilecek hıza ve vücuda sahip olduğunu belirterek harika hissettiğini ve daha fazlasına hazır olduğunu vurguladı.

Gout "Bu yıl hedefime 19.75'i koymuştum ve geçen hafta boyunca kafamda kendime "19.75'i koşacağım" diyordum ve 19.67 oldu." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
