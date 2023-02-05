N'Koudou'nun formasında neden arma yoktu?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yiğidolar 1-0'lık skorla kazandı.



ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜ



Maçın ilk yarısında ise enteresan görüntü ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin N'Koudou formasında arma olmaması dikkat çekti. Müsabakanın ilk 45 dakikasında N'Koudou formasında Beşiktaş arması yer almadığı görüldü.



Bu görüntünün ardından ise sosyal medyada N'Koudou'nun formasında amblem olmaması siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.



SEBEBİ ANLAŞILDI



N'Koudou'nun formasındaki armanın, ikili mücadele nedeniyle söküldüğü öğrenildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta sahaya çıkan N'Koudou, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.





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