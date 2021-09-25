Mustafa Muhammed için mesaj; "Geri gelebilir, kapı açık"

Zamalek Başkan Yardımcısı Muhammed El-Etreby, Mustafa Muhammed için Galatasaray'a yeni bir mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed için mesaj; 'Geri gelebilir, kapı açık'
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25 Eylül 2021 19:50
Zamalek Başkan Yardımcısı Muhammed El-Etreby, Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ve henüz satın alma opsiyonu devreye girmeyen Mustafa Muhammed'in geri dönüşüne sıcak baktıklarını söyledi.

Henüz kendilerine bir ödeme yapılmadığını kaydeden yönetici, "Zamalek, Muhammed ile birlikte Mısır Ligi'ni kazandı ve takımın en önemli parçalarından biriydi. Eğer Galatasaray, 31 Aralık tarihine kadar opsiyonu devreye sokmazsa, Zamalek'e geri dönecek" dedi.

"MUHAMMED'E KAPIMIZ AÇIK"

Galatasaray'ın ödeme yapmaması durumunda oyuncuyu memnuniyetle kadroya dahil edeceklerini belirten El-Etreby, "Galatasaray oyuncuyu istiyorsa, Aralık sonuna kadar ödemeyi yapmalı ve bize belgeleri göndermeli. Yoksa Muhammed'a kapımız sonuna kadar açık, geri dönebilir" ifadelerini kullandı.

1,5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığında kiralayan Galatasaray'ın Mısırlı oyuncunun bonservisini almak için 4 milyon dolar daha ödemesi gerekiyor.


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