Mustafa Kaplan: 'Bu skor bize yakışmadı'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Mustafa Kaplan, "Çok üzgünüz. Böyle bir mağlubiyet beklemiyordum. Geriye düştük. Golü bulunca oyun olarak bir şeyler yapmaya başladık. Kendimiz yaptırdık penaltıyı. 1-1 girecekken soyunma odasına 2-1 geriye düştük." dedi.



"ÖNLEM ALDIĞIMIZ GOLLERİN TERSİNİ YEDİK"



"İkinci yarının başında da gol yedik." diyerek sözlerini sürdüren Mustafa Kaplan, "Maçın kırılma anı ikinci goldü. İstediklerimiz olmadı. Fenerbahçe'ye karşı önlem aldığımız gollerin tersini yedik. İçe kat ettiler, goller attılar. Mağlup olduk." dedi.



"UNUTMAMIZ LAZIM"



Deneyimli teknik adam, "Soyunma odasında konuştuk. Bu bize yakışmadı, unutmamız lazım. Uyardık." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.



