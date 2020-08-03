Mustafa Kapı, Galatasaray'a para kazandıracak

Burak Yılmaz'ın ardından Lille'e transfer olmaya hazırlanan Mustafa Kapı, Galatasaray'a para kazandıracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Mustafa Kapı, Galatasaray'a para kazandıracak
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03 Ağustos 2020 08:23
Galatasaray'dan ayrılarak Lille'e imza atmaya hazırlanan Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takıma para kazandıracak.

8 Ağustos 2002 doğumlu Mustafa Kapı, profesyonel sözleşme imzalamadığı için yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Cumartesi günü 18 yaşından gün alacak Mustafa, sarı-kırmızılı kulüpten resmen ayrılacak.

Fransız ekibi Lille ile 4 yıllık anlaşma sağlayan genç orta saha oyuncusu için Galatasaray 300 bin Euro yetiştirme bedeli alacak.





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