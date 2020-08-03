Mustafa Kapı, Galatasaray'a para kazandıracak

Galatasaray'dan ayrılarak Lille'e imza atmaya hazırlanan Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takıma para kazandıracak.
8 Ağustos 2002 doğumlu Mustafa Kapı, profesyonel sözleşme imzalamadığı için yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Cumartesi günü 18 yaşından gün alacak Mustafa, sarı-kırmızılı kulüpten resmen ayrılacak.
Fransız ekibi Lille ile 4 yıllık anlaşma sağlayan genç orta saha oyuncusu için Galatasaray 300 bin Euro yetiştirme bedeli alacak.
8 Ağustos 2002 doğumlu Mustafa Kapı, profesyonel sözleşme imzalamadığı için yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Cumartesi günü 18 yaşından gün alacak Mustafa, sarı-kırmızılı kulüpten resmen ayrılacak.
Fransız ekibi Lille ile 4 yıllık anlaşma sağlayan genç orta saha oyuncusu için Galatasaray 300 bin Euro yetiştirme bedeli alacak.