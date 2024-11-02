Mustafa Gürsel: 'Güzel olan 1-0 öne geçip maçı 1-0 bitirmeyi becerebildik'

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, görevine yeni başlayan rakip teknik direktör Şimşek'e hayırlı olması dileğinde bulundu.Rakipleri için her maçın yeni bir başlangıç anlamında olduğunu, bunun zorluğunu da kendilerine yaşattıklarını ifade eden Gürsel, şunları dile getirdi:Gürsel, bir basın mensubunun oyunun ilk yarısında sakatlanarak çıkan kaleci Zafer Görgen'in durumuna dair sorusuna, oyuncunun hastaneye gittiğini belirterek,diye cevap verdi.