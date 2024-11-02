Mustafa Gürsel: "Güzel olan 1-0 öne geçip maçı 1-0 bitirmeyi becerebildik"

Bandırmaspor teknik direktörü Mustafa Gürsel, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Gürsel: 'Güzel olan 1-0 öne geçip maçı 1-0 bitirmeyi becerebildik'
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02 Kasım 2024 20:04
Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, görevine yeni başlayan rakip teknik direktör Şimşek'e hayırlı olması dileğinde bulundu.

Rakipleri için her maçın yeni bir başlangıç anlamında olduğunu, bunun zorluğunu da kendilerine yaşattıklarını ifade eden Gürsel, şunları dile getirdi:

"Oyun olarak istediğimizi hücum anlamında çok yapamadık, istediğimiz sayıda pas yapamadık. Ama o sahada iyi durduk, savunma anlamında iyi durduk. Güzel olan 1-0 öne geçip maçı 1-0 bitirmeyi becerebildik. Bugün buradan kazanarak dönmek bizim için çok önemliydi. Her maçın zorlukları var. Bugün kazandığımız için mutluyuz. İnşallah bundan sonraki süreçte de kazandığımız bu morali iyi bir şekilde değerlendirip ayaklarımızı yere daha sağlam basarak daha iyi çalışarak bundan sonraki maçlara taşıyacağız."

Gürsel, bir basın mensubunun oyunun ilk yarısında sakatlanarak çıkan kaleci Zafer Görgen'in durumuna dair sorusuna, oyuncunun hastaneye gittiğini belirterek, "Şu anda bana da gelen bir bilgi yok. Yeni maç bittiği için daha net bir bilgim yok Zafer hakkında. İnşallah önemli bir şey yoktur." diye cevap verdi.

 
 
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