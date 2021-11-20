Mustafa Denizli: "Taraftarımız rahat olsun"

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında 21 Kasım Cumartesi günü Adana Demirspor'u ağırlayacak Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, eksiklerine rağmen takımının seyirciyle bütünleşmesi halinde her şeyi başarabilecek güçte olduğunu ifade etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Denizli: 'Taraftarımız rahat olsun'
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20 Kasım 2021 16:14
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında 21 Kasım Cumartesi günü Adana Demirspor'u ağırlayacak Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mustafa Denizli, yaptığı yazılı açıklamada, milli takım arasının ardından ligin yeniden başladığını hatırlattı. Sakatlıklar dolayısıyla zor bir dönem geçirdiklerini belirten Denizli, şunları kaydetti:

"Bütün bunlara rağmen bu takım her şeyini ortaya koyacaktır. Görev alan tüm oyuncularımız, aramızda olmayan arkadaşlarının eksikliğini hissettirmeyecektir. Bu takımın taraftarı ile bütünleştiği an düşündüğü her şeyi gerçekleştireceğine inanıyorum. Pazar günü oynayacağımız Adana Demirspor karşılaşmasında ve önümüzdeki haftalarda bunu yaşayıp, yaşatacağız. Zorluklar aşılmak içindir, biz de yaşıyoruz ama aşacağız. Taraftarımız rahat olsun."

Sakatlıkları sona eren oyuncuların takıma katılmasına az bir süre kaldığını aktaran Denizli, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Muhtemelen Galatasaray maçında tam kadro olacağız. Sadece dün Eric Björkander talihsiz bir sakatlık yaşadı. Oyuncumuzun alt adalesinde bir yırtık söz konusu. Eric'in tedavisine başlandı. Fakat uzun bir süre aramızda olamayacak. Ancak söylediğim gibi tüm oyuncularım görev aldığında mücadele için hazır durumda. Milli aranın ardından yarın oynayacağımız Adana Demirspor karşılaşmasında her zaman olduğu gibi takımımız ve taraftarlarımızın bütünleşmesini göreceğimize olan inancım tamdır."

 


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