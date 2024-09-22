Mustafa Denizli: "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar!"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Mustafa Denizli, mücadelenin ardından dev derbiyi değerlendirdi.

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Mustafa Denizli: 'Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar!'
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22 Eylül 2024 01:25
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşırken; sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve liderliğini pekiştirdi.

HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Fenerbahçe - Galatasaray arasında geçen dev derbiyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

Derbinin herhangi bir lig maçının olmadığını dile getiren Denizli, "Mourinho'ya derbinin ne olduğunu iyi anlatamadılar herhalde. İki taraf için de herhangi bir maç değil bu. Üç sonuçtan iki sonuç, Galatasaray'ın lehineydi ama beraberlik F.Bahçe'yi hem psikolojik olarak hem de puan olarak bu kadar G.Saray'ın gerisine düşürmezdi." ifadelerini kullandı.

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