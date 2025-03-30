Mustafa Denizli: 'Galatasaray sırat köprüsünden geçecek'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin kazandığı haftada puan kaybeden Galatasaray, ezeli rakibiyle arasındaki farkın 1 maç fazlasıyla 6 puana inmesine engel olamadı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Mustafa Denizli, iki takım arasındaki karşılaşmayı değerlendirdi ve şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.
"HAK EDENİN ALDIĞI BİR SONUÇ"
Denizli, "Önümüzdeki haftalarda hakem tartışmasını bitirdi. Bizim de savunduğumuz hakemler için iyi bir örnek oldu. Yasin Kol bana göre bir hatayla maçı bitirdi. Yani ikinci yarıda çıkarması gereken bir sarı kart ki bu ikinci sarı kart olurdu. Sadece Masuaku'nun arkasında kaldı göremedi onun dışındaki kırmızı kart pozisyonları hakem için zor pozisyonlar. Beşiktaş kafasında bu maçta gol yapmayı düşündü bu maçın sonucu hiçbir şekilde hak etmeyenin aldığı bir sonuç değil hak edenin aldığı bir sonuç." dedi.
"SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇECEKLER"
Denizli, "Önümüzdeki haftalarda Galatasaray artık sırat köprüsünden geçecek. Yani oldukça zor dış saha ve iç saha maçları var dolayısıyla bu psikolojik olarak Galatasaray'ı rahatsız edebilir ensesinde olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybetmesi halinde neredeyse bundan sonraki maçlarda eşit şansa sahip olarak mücadele edebilir. Bu maç sadece Beşiktaş'ın galibiyeti değil ligin akışını değiştirebilecek bir maç." ifadelerini kullandı.
Mustafa Denizli, iki takım arasındaki karşılaşmayı değerlendirdi ve şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.
"HAK EDENİN ALDIĞI BİR SONUÇ"
Denizli, "Önümüzdeki haftalarda hakem tartışmasını bitirdi. Bizim de savunduğumuz hakemler için iyi bir örnek oldu. Yasin Kol bana göre bir hatayla maçı bitirdi. Yani ikinci yarıda çıkarması gereken bir sarı kart ki bu ikinci sarı kart olurdu. Sadece Masuaku'nun arkasında kaldı göremedi onun dışındaki kırmızı kart pozisyonları hakem için zor pozisyonlar. Beşiktaş kafasında bu maçta gol yapmayı düşündü bu maçın sonucu hiçbir şekilde hak etmeyenin aldığı bir sonuç değil hak edenin aldığı bir sonuç." dedi.
"SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇECEKLER"
Denizli, "Önümüzdeki haftalarda Galatasaray artık sırat köprüsünden geçecek. Yani oldukça zor dış saha ve iç saha maçları var dolayısıyla bu psikolojik olarak Galatasaray'ı rahatsız edebilir ensesinde olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybetmesi halinde neredeyse bundan sonraki maçlarda eşit şansa sahip olarak mücadele edebilir. Bu maç sadece Beşiktaş'ın galibiyeti değil ligin akışını değiştirebilecek bir maç." ifadelerini kullandı.