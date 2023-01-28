Mustafa Dalcı: 'Her maç bizim için final'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, ligde Pendikspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



Dalcı, zor bir maçtan galip ayrıldıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Zor bir maç oldu. Konumumuz gereği kiminle oynadığımız ya da nerede oynadığımız çok önemli değil. Böyle bir final maçı oynadık. Ligin en organize, en dinamik takımlarından biriyle oynadık. Deplasmandan 3 puanla dönmek bizim için çok önemliydi. Her maç bizim için final. Lig daha uzun maraton. Bu durumdan kurtulmak için herkesten çok puana ve galibiyetlere ihtiyacımız var. Ligin sonuna kadar mücadelemizi vermek istiyoruz. Umarım ligde kalıcı olmak istiyoruz."





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