Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye soru!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 1959 öncesi şampiyonluklar mücadelesinde tartışma boyut değiştirdi. Yeni gündem ilk başvuru ne zaman yapıldı? Sarı-kırmızılı cepheden gelen 'Tahkim Kurulu daha önce reddetti, yeniden başvuru yapılamaz' çıkışına karşı sarı-lacivertlilerden 'ilk kez başvurduk' yanıtı gelmişti. Canlı yayındaki polemikler sonrası gözlerin çevrildiği TFF sessiz kalmayı seçti.



MUSTAFA CENGİZ'DEN AÇIKLAMA



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin 'ilk kez başvuruldu' açıklamasına yorum getirdi. Sözcü Gazetesi'ne konuşan Cengiz, "TFF Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports'taki röportajında başvuruyu reddettiklerini açıkladı. Türker Arslan resmi başvurunun yapıldığını söyledi. Bedri Baykam başvurunun yapıldığını anlattı. Peki soruyorum bütün bunlar kimin adına isteniyor? Her şey ortada…" ifadelerini kullandı.



BEDRİ BAYKAM NE DEMİŞTİ?



"Geçmiş şampiyonluklar konusunu ilk gündeme taşıyan kişi, 1998'de ben oldum. Fenerbahçe 1907 Derneği'nin lokalinde düzenlenen 'Fener Dünyayı Yener' sergimin kataloğunda, Türkiye çapında düzenlenen bütün eski şampiyonlukların dökümünü verdim ve 'Türkiye Birincilikleri, Fenerbahçe Açık Ara Önde' başlığıyla bunu spor dünyasının dikkatine sundum. Daha sonra, FB TV'de beraber program yaptığım Ferruh Tanay ile birlikte, 2014'te TFF'ye çok içerikli bir dökümle müracaat ederek, 1957 öncesi şampiyonlukların tescili için resmi başvuru yaptık. Federasyon, 'bir yetkilisinin' aylar sonra gönderdiği kaçamak bir e-mail ile bunu gündemden düşürmüştü."



'YENİ DELİL KARİNESİ' DÜŞER



Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; federasyon arşivlerinde eski şampiyonluklara dair 2021'den önce bir başvuruya rastlanmadı. Peki, bu neden önemli? TFF talimatları gereği, Tahkim Kurulu'nun karara bağladığı bir konuda yeni başvuru yapılması için yeni bir delil gerekiyor. Galatasaray da TFF'ye yaptığı karşı başvuruda bu maddeyi gerekçe göstererek Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin incelenmeden reddedilmesi gerektiğini savunmuştu. Şimdi gözler TFF'nin kararında…



YAŞANAN SÜREÇTE KİM, NE DEDİ?



SİPAHİOĞLU'NDAN SERT MESAJ



Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklaması sarı-lacivertlilerde memnuniyet yarattı. Yönetici Metin Sipahioğlu, "Şimdi; hiç utanmadan sıkılmadan bu yalanı söyleyen karaktersizler düşünsün" mesajını attı. Öte yandan kulüp, mevcut yönetime destek veren Aziz Yıldırım'a yayımlanan mesajla teşekkür etti.



SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?



TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe'nin 6 Mart'ta sunduğu, belgelerle birlikte 70 sayfayı aşan dosyasını inceliyor. İnceleme sonrası, TFF Yönetim Kurulu'na detaylı bir rapor sunulacak. Nihat Özdemir ve kurmayları, bu rapor doğrultusunda bir karar verecek. Bu karara yapılacak herhangi bir itiraz ise TFF Tahkim Kurulu'nda karara bağlanacak.



NE DEDİLER?



TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Bundan evvel bir müracaatları olmuş. Federasyon da reddetmiş. Bunu ikinci defa gündeme getiriyorlar. Yani bu bizlerden önceki bir federasyon zamanında müracaatları var. Kurullarımız bunu inceliyor. Yakında cevabı vereceğiz"



Eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan: "Fenerbahçe'nin geçmişte bir talebi olmuştu, reddettik. Bu karar TFF'nin ve Tahkim Kurulu'nun arşivlerinde. Hukuken, böyle bir karar varken yeni bir gelişme olmadan bu konu yeniden gündeme getirilemez. Bu konuda TFF Yönetim Kurulu'nun da aldığı bir karar olması lazım."



Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "2014'te TFF'ye başvurmadık, müracaat etmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu olduğunu 2014'te de söylüyordum. Ben hiçbir zaman müracaat etmedim. Hazırlık yaptım. TFF'den aradılar, başvuru yapıp yapmadığımızı sordular."



