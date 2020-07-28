Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı
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28 Temmuz 2020 21:32
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun olağan haftalık toplantısı Mustafa Cengiz'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Bayram öncesi gerçekleştirilen ve gündeme dair konuların ele alındığı yönetim kurulu toplantısı sonrasında başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı.



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