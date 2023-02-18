Muslera'dan Galatasaray'a yeni haber

Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera, Antalya kampında kendini denemek istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera'dan Galatasaray'a yeni haber
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18 Şubat 2023 10:25
Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'u mağlup ettiği mücadelede sakatlanan Fernando Muslera'nın sahalara dönüşü 6-8 hafta olarak açıklanmıştı. Ayağında kanama ve kısmi çökme meydana gelen Uruguaylı eldiven önemli bir profesyonel olduğu için tedavisini hiç aksatmadı ve kendisine verilen programa harfiyen uydu. Bu da deneyimli kalecinin sahalara dönüşünü erken bir tarihe çekebilir.

36 yaşındaki eldivenin doktorların da izniyle kendisini Antalya Kampı'nda denemek istediği öğrenildi. Muslera'nın bu talebine rağmen sarı-kırmızılı kalecinin, Antalya kampında yer alıp almamasına sağlık heyeti karar verecek.

Galatasaray, Muslera'nın hızla iyileşmesi üzerine kaleci transferini erteleme kararı aldı. Dönene kadar Okan Kocuk forma giyecek.



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