Muş'un 'altın kızları' Avrupa şampiyonluğuna odaklandı

Muş'ta yaşayan milli atletler Derya Kunur ve Berfin Barışer, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için günde 25 kilometre koşarak antrenman yapıyor.



Okuldaki öğretmenleri ve antrenörleri tarafından keşfedilerek spora kazandırılan Derya Kunur ve Berfin Barışer, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılar sayesinde milli takımın en başarılı sporcuları arasında yer aldı.



Finlandiya'da 2018'de katıldığı şampiyonada elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kıran Derya Kunur ile yer aldığı organizasyonlarda birçok madalya kazanan Berfin Barışer, 7-12 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek.



Muş'un "altın kızları" olarak bilinen 24 yaşındaki Derya Kunur ve 22 yaşındaki Berfin Barışer, Roma'da Türk bayrağını dalgalandırmak için antrenörleri gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.



Yıllardır aynı pistte koşarak rakiplerini geride bırakan milli atletler, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak kariyerlerine yeni bir başarı daha eklemeyi hedefliyor.



"Her gün 25 kilometre koşuyoruz"



Milli atlet Derya Kunur, AA muhabirine, 12 yaşında atletizme başladığını söyledi.



Muş Atletizm Pisti'nde arkadaşıyla Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirten Derya, "Günde çift antrenman yapıyoruz ve toplam 25 kilometre koşuyoruz. Türkiye rekortmeniyim. Gençler kategorisinde rekor hala bana ait. Birçok başarı elde ettim. Atletizme yeni başlayan kız çocuklarına örnek olmak için elimden geleni yapıyorum. Amacımız İtalya'dan madalyayla dönmek." ifadelerini kullandı.



Atletizmle 13 yıldır ilgilendiğini anlatan Berfin Barışer ise başarılarının devam etmesi için yoğun çalıştıklarını dile getirdi.



Büyük hedeflerinin olduğunu ve bunun için her gün antrenman yaptıklarını aktaran Berfin, "Hedefim, haziranda yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda derece almak. Antrenörümüzün gözetiminde çalışmalarımız devam ediyor. Soğuk havaya rağmen antrenmanlarımızı aksatmıyoruz. Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu yolda 13 yıldır arkamda olan aileme çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"Sporcularımızın başarılı olması bizi gururlandırıyor"



Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, müdürlük bünyesinde birçok branşta gençlere hizmet ettiklerini belirtti.



Yetenek taramalarında ve spora yönlendirme projelerinde Muş'ta gençlerin atletizm branşına daha yatkın olduğunu belirlediklerini kaydeden Taşdemir, şunları söyledi:



"Muş'ta atletizme ciddi bir ilgi var. Milli sporcularımız ülke çapında ve yurt dışında birçok başarı elde etti. Derya Kunur kızımız bir süre önce Umman'da yapılan 23. Dünya Üniversiteler Kros Yarışması'nda ikinci oldu. Roma'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Derya Kunur ve Berfin Barışer, ülkemizi temsil edecek. Sporcularımızın başarılı olması bizi gururlandırıyor. Ülkemizin bayrağını dalgalandıran kızlarımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Muş'ta soğuk havaya rağmen atletizmde bu kadar başarı getirmemiz tesadüf değil. Biz sporcularımıza hem kapalı mekanlarımızla hem de açık mekanlarda her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bu kadar derecenin gelmesi yoğun bir çalışmanın ve gayretin meyvesi."



Derya Kunur ve Berfin Barışer'in antrenörü Naim Koçlardan ise 13 yıllık antrenörlük görevinde birçok milli sporcu yetiştirdiğini dile getirdi.



Derya ve Berfin'in başarılı sporcular olduğunu vurgulayan Koçlardan, "Avrupa Atletizm Şampiyonası'na bir hedef koyduk ve bunun için çalışıyoruz. Sahamız elverişli. Bir sıkıntımız yok. İlimizin rakımı antrenmanlar için çok uygun. Bu da bizim için çok önemli. Burada doğal bir kamp yapıyoruz. Antrenmanlarımız çok güzel gidiyor. İnşallah belirlediğimiz hedefi gerçekleştireceğiz. Derya Kunur hem 2 bin metre engellide hem de 3 bin metre engellide Türkiye rekoruna sahip." ifadelerini kullandı.





