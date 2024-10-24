Murray ilk Pelicans maçında elini kırdı, "uzun bir süre" yok

New Orleans Pelicans guardı Dejounte Murray'nin, takımla ilk maçında sol elini kırdığı ve "uzun bir süre" parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Murray ilk Pelicans maçında elini kırdı, 'uzun bir süre' yok
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24 Ekim 2024 09:53
Son güncelleme 24 Ekim 2024 10:55
New Orleans Pelicans guardı Dejounte Murray'nin, takımla ilk maçında sol elini kırdığı ve "uzun bir süre" parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Pelicans, ekibin Chicago Bulls'a karşı 123-111 kazandığı açılış gecesi maçında Murray'nin sol elinin kırıldığını ve "uzun bir süre" kadro dışı kalmasının beklendiğini doğruladı.

Murray, maçta 14 sayı, 10 asist ve 8 ribaund kaydetti. Pelicans, hastalık sebebiyle kadro dışı olan Zion Williamson'dan da yoksundu.

Pelicans, Murray'yi geçtiğimiz yaz Atlanta Hawks'tan takas yoluyla kadrosuna katmıştı.

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