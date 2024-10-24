New Orleans Pelicans guardı Dejounte Murray'nin, takımla ilk maçında sol elini kırdığı ve "uzun bir süre" parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Pelicans, ekibin Chicago Bulls'a karşı 123-111 kazandığı açılış gecesi maçında Murray'nin sol elinin kırıldığını ve "uzun bir süre" kadro dışı kalmasının beklendiğini doğruladı.



Murray, maçta 14 sayı, 10 asist ve 8 ribaund kaydetti. Pelicans, hastalık sebebiyle kadro dışı olan Zion Williamson'dan da yoksundu.



Pelicans, Murray'yi geçtiğimiz yaz Atlanta Hawks'tan takas yoluyla kadrosuna katmıştı.



