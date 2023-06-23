Murat Ülker'den Fenerbahçe için açıklama

Fenerbahçeli olmasıyla bilinen iş insanı Murat Ülker, kulüp hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Ülker'den Fenerbahçe için açıklama
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23 Haziran 2023 21:50
İsmi Fenerbahçe başkanlığı ile anılan iş insanı Murat Ülker, kulüpteki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

"YARIM MİLYAR DOLAR VERDİM"

Kafa TV YouTube kanalına konuşan Ülker, ilk olarak kendisine yöneltilen "Fenerbahçe'ye şu ana kadar ne kadar para verdiniz?" sorusuna, "Yarım milyar dolar verdim. Fenerbahçe bunları hak ediyor." cevabını verdi.

"F.BAHÇE'NİN BAŞKANI VAR"

Daha sonra sorulan "Çocuklarınızın ileride Fenerbahçe'nin yöneticisi, başkanı olmak ister misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Murat Ülker, "Fenerbahçe'ye başkan aramıyorlar, var başkanı. O işi, anlayan kişilerin yapması gerekir. Futbol hakkındaki benim düşüncemi sorarsanız, ben futbolu biraz yavaş buluyorum. Basketbol gibi biraz hızlanması lazım." sözlerini sarf etti.



 
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