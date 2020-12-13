Murat Uçar: 'Moral olarak küme düştük'

Erzurumspor'da Murat Uçar, 1-0'lık Gençlerbirliği yenilgisinin ardından beIN SPORTS ekranlarında açıklamalarda bulundu.



Murat Uçar açıklamasında, "Kazanamadığımız 7-8 haftalık bir süreç var. Üstümüzde ister istemez bir psikolojik baskı var. Biz de bu durumdan keyif alımıyoruz. Bütün zamanımızı Erzurum'da geçiriyoruz. Zor şartlarda antrenman yapıyoruz. Aslında bu maçı kazanıp önümüzdeki maçlara ümitli bakmak istedik. Daha ligin 12. haftasındayız, küme düşmedik ama şu an moral olarak küme düşmüş durumdayız. Bir an önce toparlanmalı ve kazanmalıyız. Yaklaşık 28 hafta daha var. Bu 28 maçı kazanınca şampiyon bile olabilirsin. Bunu düşünüp önümüze bakmamız lazım, ayakta kalmamız lazım. Demek ki bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Doğruları bulup önümüze bakacağız. İnşallah Erzurum'u layık olduğu yere çıkaracağız" dedi.



29 yaşındaki Mehmet Murat Uçar bu sezon Erzurumspor formasıyla 8 lig maçında forma giyerken gol ya da asist katkısı veremedi.



