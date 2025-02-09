Murat Sancak'tan olay yaratan açıklamalar

Bu hareketin Galatasaray'a karşı olmadığını söyleyen Sancak, "Bu Galatasaray'a yapılan bir hareket değil, bunu net söyleyeyim. Galatasaray'ın o penaltıya da ihtiyacı yok onu biliyorum. Beni ne Ali Koç satın alabilir, ne Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Ali Koç, bana talimat verebilecek biri değil. Bu operasyon TFF ve MHK'ye yapıldı. Oradaki eski hakeme söylüyorum, siz avuçlarınızı ovuşturmayın. Levent Tüzemen'e söylüyorum, Galatasaray taraftarlığını bırak! Burada bir olay yapıldı! Türk futboluna katkı olacaksa, biz ceremesini çekeriz. Galatasaray'ın bu penaltıya ihtiyacı yok. Mertens gibi oyuncu penaltı için kendini yere atmasın, uyarılmalı." sözlerini sarf etti.





Okan Buruk, beni konuşturmasın. Benim oyuncuma 'S... Git' diyorsun. Bu cesareti kendinde buluyor. Bak Okan Buruk, burası Adana Demirspor, büyük camiadır. Galatasaray'ın hocası olabilirsin, takdir ediyoruz." dedi.



"BİZ KİMSENİN PİYONU DEĞİLİZ"



Yaşananları tiyatro olarak yorumlayan Sancak, "Burada tiyatro oynanıyor! Biz kimsenin arka bahçesi değiliz! Galatasaray maçına denk geldi. Medya taraftarlık yaparsa, bu iş düzelmez! medyanın işi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray! Anadolu takımlarının hakkını savunacak birini koysanıza! Biz kimsenin piyonu değiliz!" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'IN BUNA İHTİYACI YOK"



Yabancı VAR hakemine tepki gösteren Sancak, "VAR'a yabancı geldi, demek bu yapı o kadar güçlü ki, onlara bile müdahale ediyor! Bu Danimarkalı da yapının adamı. Bu yapı sadece Türkiye'de mi var? Bahisin dünyada temsilcileri var. Sahada çantalarla gezinenler var. Burada hedef Galatasaray değil. Galatasaray'ın bu penaltıya ihtiyacı yok!" sözlerini sarf etti.



"BU YAPI O KADAR GÜÇLÜ Kİ..."



Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçlayan Sancak, " Galatasaray ve Fenerbahçe yüzünden bunlar yaşanıyor! Bütün takımlara arada presleniyor. Anadolu kulüpleri arada sıkışıp kalıyor, haksızlığa uğruyor. Biz bu iki takımı memnun etmek zorunda değiliz! Üstümüzde tepinip tepinip duruyorlar Galatasaray ve Fenerbahçe için. 4 tane büyük, devlet bankalarından kredileri al, borçları yapılandır, arsa iste versin. Anadolu kulüpleri ne olacak? Kimse bizim ne çektiğimizi bilmiyor, ilgilenmiyor! " ifadelerini kullandı.



"ALİ KOÇ AĞABEYİM, DURSUN ÖZBEK BABAM"



Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları hakkında konuşan Sancak, "Ali Koç benim ağabeyimdir, Dursun Özbek de benim babamdır ve gördüğümde elini öperim. Ancak ne talimat alırım ne de boyun eğerim. Kellemi hayatım boyunca kimseye kiralık vermedim! İnsan hayatta bir kere ölür! Benim bu mübarek ağzımı daha fazla açtırmayın." dedi.



OKAN BURUK'A; "BENİ KONUŞTURMA!"



Okan Buruk'un açıklamalarına yanıt veren Sancak, "Okan Buruk, sen bizim oyuncumuza nasıl küfür edersin ya! Sonra taraftara güzel gözükmek için konuşuyorsun. Bak Okan Hoca ağzımı açtırma, herkes kimin ne olduğunu biliyor! Herkes üç maymunu oynuyor!" dedi.



"NE OLDUĞUNU BİLMİYOR MUSUNUZ!"



Geçmişte TFF binasına yapılan saldırı hakkında konuşan Sancak, " "TFF'ye iki mermi sıkıldı! Bir mermi Mehmet Büyükekşi'nin kafasının üstünden geçti. Diğeri Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçti! Bu nasıl sarhoş mermi! Bu sarhoşları alsınlar keskin nişancı yapsınlar o zaman! Ortaya oynamayın, Türk futbolunda ne olduğunu bilmiyor musunuz siz? "İbrahim Hacıosmanoğlu ve Ferhat Gündoğdu delikanlı adamlar. Arkalarında olmazsak, bu işi yapamazlar. Kafanızın arkasındakilerle hareket etmeyin, cesur olun biraz! Ben 'Varan 1-2-3...' diye bir sürü tweet attım. Bugüne kadar ekranlarınıza aldınız mı?" ifadelerini kullandı.



"BU AKŞAMIN SEBEBİ MERTENS!"



Murat Sancak, "Okan Buruk, benim oyuncuma küfür edeceğine, git Mertens'i uyar. Bu akşamın sebebi Mertens'tir. Erman Toroğlu zamanında bunları Arif yapıyordu, siz de bunları çalıyordunuz!" dedi.



"DEVLET BİR ŞEY YAPMALI!"



Murat Sancak, "Devletimiz bir şey yapmalı, gerekirse 5 sene Avrupa'ya da gitmeyelim! Binayı komple yıkacağız, baştan inşa edeceğiz!" açıklamasını yaptı.



"TFF BAŞKANI İLE KONUŞTUM!"





Murat Sancak, "TFF Başkanı'nı aradım ve takımı çekeceğimi söyledim. Telefonu kapattım, o beni aradı ama cevap vermedim. O da şaşkın, VAR'dan dönmesini bekliyordu o da. Bu operasyon TFF ve MHK'ye yapıldı." dedi.





Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçında sahadan çekilmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.Okan Buruk'un oyuncusu Yusuf Barasi'ye küfür ettiğini söyleyen Sancak,