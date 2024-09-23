Murat Sancak'tan flaş paylaşım!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bizde istifa müessesi kapanmıştır." ifadelerinin yer aldığı dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Murat Sancak'tan flaş paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2024 21:00
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sancak'ın paylaşımında, "Bizde istifa müessesi kapanmıştır ama Adana Demirspor için elini taşın altına koyacak birileri varsa kendine ve cebine güvenen hay hay buyursun gelsin anlatsın. Söz veriyorum inanırsam Adana Demirspor için yönetimi veririm yönetsin" ifadeleri dikkat çekti.

Murat Sancak'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Kerbela'da korkuyu bırakan dedem olur, öz dedem ama torunuma ihanet eden Kerbela'dan bahsedemez, ayrıca ben kimseyi tehdit etmem. Bu yazdıklarını yüzüme karşı söyleyeceksin dedim çünkü bugün bunları yapan, yarın takım ligde kalınca ve sonraki yılda hedefler peşinde koşunca bunları yüzüme söyleyecek yüzü olmayacak. Bu tweet burada kalsın, hep beraber 2025 Mayıs sonu göreceğiz. Ayrıca tekrar söylüyorum istifa demekle istifa olmaz, bizde istifa müessesi kapanmıştır ama Adana Demirspor için elini taşın altına koyacak birileri varsa kendine ve cebine güvenen hay hay buyursun gelsin anlatsın. Söz veriyorum inanırsam Adana Demirspor için yönetimi veririm yönetsin, hiç problem değil, aslolan Adana Demirspor'dur, nokta."

VALKANIS İLE YOLLAR AYRILDI

Adana Demirspor, 6 haftada alınan 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırmıştı.

Akdeniz temsilcisi, 1 puanla Süper Lig'de sonra sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery