Murat Sancak: 'Ruhum yeter'

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü, Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Medipol Başakşehir maçında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verilen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak protokol tribününde yer alamadı.
Sancak'ın protokol tribünündeki yerine üzerine "Ruhum yeter" yazılı fotoğrafı bırakıldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Medipol Başakşehir maçında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verilen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak protokol tribününde yer alamadı.
Sancak'ın protokol tribünündeki yerine üzerine "Ruhum yeter" yazılı fotoğrafı bırakıldı.
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