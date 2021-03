Murat Şahin: 'Biz çok güzel bir takımız'

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın cezası nedeniyle Başakşehir maçında takımın başında yer alan yardımcı antrenör Murat Şahin, 3-2 kazandıkları mücadelenin ardından konuştu.

Karşılaşmayı yorumlayan Şahin, "Sezon başından beri bu oyunu oynamaya çalışıyoruz. İlk yarı itibarıyla bizde olan pas rekorunu kırmışız. Oyunun genelinde %100 kazanmamız gereken bir maçtı. Bugüne kadar elde ettiğimiz puan avantajı, hem rakiplerimizden önce ilk maçı oynuyor olmamız kazanarak rakiplerimize psikolojik üstünlük sağlamak istiyorduk. Tüm maçın genelinde hakim olan, pas trafiğini oyun içinde tutan, oyunun kontrolünü elimize aldığımız bir maç olarak oynadık. Bunun karşılığında kontrataklardan pozisyonlar verdik, vermedik değil. İkinci yarı özellikle hiç beklemediğimiz gol yedik. Çıkartmasını bildik. Hiçbir maç kolay değil. Başakşehir iyi oyunculardan kurulu. Buradan 3 puan almak önemliydi. 7 yıldır kazanamıyorduk. Bunun için de önemliydi. Bundan sonra her maç final. Salı günü bir kupa maçı var, sonra Fenerbahçe derbisine hazırlanacağız. Oyundan memnunuz ama bu basit golleri yemememiz gerekiyordu. Son 5 maçta 1 gol yemiştik. Yediğimiz 2 gol bize yakışmadı. Takımımız oyunu domine eden futboluna devam ediyor. Çok maç oynuyoruz, zaman zaman bu tip hatalar oluyor. Bunlar doğaldır. Futbolun içinde var. Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.



Takımın son durumunu aktaran antrenör, "Gökhan'ın dönme ihtimali yok. Cenk dönecek. Kupada kadroya alabiliriz. Fizyoterapist ve doktorlar sakatlığın bittiğini söyledi. Gökhan, milli takım arasına kadar sakat. Sınırdakiler 3-4 maçtır kart görmüyor. Görmemek için çabalıyorlar. Kolay değil 3 sarı kart sınırında oynamak. Oynayacağımız her maça en iyi kadroyla çıkıyoruz. Bir sonraki maça göre oynayamayız. Biz bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Zaman zaman eksikler, sakatlar, cezalılar oldu. Hiçbir zaman hiçbir oyuncu oynamıyor bir serzenişte bulunmadık, yakınmadık. Herkes oynayabilecek kapasitede. Bunu bugüne kadar gösterdiler, oynayan oynamayan. Oynayamayanlar, her oyuna girdiklerinde elinden geleni yapıyorlar. Güzel bir takım olduğumuzu biliyoruz. Arkadaşlık, yardımlar çok iyi. Bunun meyvesini alıyoruz. 12 maç kaldı. Grup olarak güzel bir takıma sahibiz. 12 maçı final gibi oynayıp her maçı kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Maç sonunda takımın tribüne koşmasına da değinen çalıştırıcı, "Aramızda hem oyuncular bizlere karşı gerçekten içten ve samimiler, biz de onlara karşı ağabeylik, hocalık, kardeşlik yapıyoruz. Güzel bir birliktelik var. Sahaya da yansıyor. Hocayı da orada onore etmek istediler. Gayet güzel bir görüntüydü." diye konuştu.