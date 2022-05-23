'Muhammed Elneny, Arsenal ile kontratını uzattı'

Arsenal'de forma giyen Muhammed Elneny'in kulüple sözleşmesini uzattığı öne sürüldü.



İngiliz medyasında yer alan habere göre, Mısırlı futbolcunun, Premier Lig'in son haftasındaki Everton karşılaşmasının ardından Arsenal'de yeni sözleşmeye imza attığı kaydedildi.



Elneny'in son haftalarda artan form grafiğinin sözleşme için etkili olduğu vurgulanırken, tecrübeli futbolcunun bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni kontrat imzaladığı aktarıldı.



Muhammed Elneny, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.



29 yaşındaki futbolcunun adı ülkemizden; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile transferde anılıyor.





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