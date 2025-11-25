25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Moyes: "Oyuncularımın kavga etmesini seviyorum"

Everton'ın Manchester United deplasmanında 1-0 kazandığı maçta Idrissa Gueye, takım arkadaşı Michael Keane'e tokat atarak kırmızı kart gördü; Premier Lig tarihinde takım arkadaşına kırmızı kart gösterilen sadece 3. olay olarak kayıtlara geçti.

calendar 25 Kasım 2025 13:30
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Moyes: 'Oyuncularımın kavga etmesini seviyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'de oynanan ve Everton'ın deplasmanda Manchester United'ı 1-0 yendiği maça futbol sahalarında eşine az rastlanır bir olay damga vurdu.
 
Karşılaşmanın 13. dakikasında gelişen Manchester United atağı sonrası takım arkadaşı Michael Keane ile kısa süreli gerilim yaşayan ve sinirlerine hakim olamayarak tokat atan 36 yaşındaki Senegalli futbolcu Idrissa Gueye, kırmızı kart gördü.
 
Sakinleşmekte zorlanan Gueye'ye kaleci Jordan Pickford ve Iliman Ndiaye, oyundan çıkana kadar eşlik etti.
 
Everton, karşılaşmayı 29. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un attığı golle 1-0 kazandı.
 
 
"OYUNCULARIMIN KAVGA ETMESİNİ SEVİYORUM"
 
Everton Teknik Direktörü David Moyes, olayla ilgili maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Birisi yanlış yaptığında, oyuncularımın birbirleriyle kavga etmesini seviyorum. Sonuç almak için bu sertlik ve direnci istiyorsanız, birinin harekete geçmesini beklersiniz." diye konuştu.
 
Gueye ise karşılaşma sonrası hatasını kabul ederek, "Öncelikle takım arkadaşım Michael Keane'den özür dilemek istiyorum. Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Takım arkadaşlarımdan, personelden, taraftarlardan ve kulüpten de özür dilerim. Duygular yoğunlaşabilir ancak böyle bir davranışı haklı çıkaran hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.
 
Premier Lig'den yapılan açıklamada da "Hakemin Gueye'ye şiddetli davranış nedeniyle gösterdiği kırmızı kart, VAR tarafından kontrol edildi ve onaylandı. Bu hareket, Keane'in yüzüne açık bir vuruş olarak değerlendirildi." denildi.
 
PREMIER LİG TARİHİNDE 3. KIRMIZ KART VAKASI
 
Manchester Unied-Everton mücadelesi, Premier Lig tarihinde takım arkadaşları arasındaki tartışma nedeniyle kırmızı kart çıkan 3. maç oldu.
 
2005 yılında oynanan Newcastle United-Aston Villa maçında Lee Bowyer ve Kieron Dyer, 2008'de ise Stoke City-West Ham United karşılaşmasında Ricardo Fuller ve Andy Griffin, kırmızı kart görmüştü.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.