Mourinho: 'Taraftarlar tepkilerde haklı!'

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho, dünkü antrenman öncesinde futbolcularıyla bir konuşma gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edeceği bu kritik haftada, Mourinho'nun takımına önemli hatırlatmalarda bulunduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adam, oyuncularına kendi durumlarına odaklanmaları gerektiğini vurguladı.
Portekizli çalıştırıcının konuşmada, "Maç sırasında taraftarın tepkisi olabilir, bunda da çok haklılar. Bu sezon istemediğimiz puan kayıpları yaşadık ve durum bu hale geldi. Fakat durum ne olursa olsun biz önümüze bakmalıyız. Aynı ciddiyet ve konsantrasyon ile sahaya çıkıp, kalan üç maçımızı da kazanmalıyız. En azından bu şekilde taraftarımızdan azda olsa özür dileyebiliriz. Bize yakışan davranış budur" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edeceği bu kritik haftada, Mourinho'nun takımına önemli hatırlatmalarda bulunduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adam, oyuncularına kendi durumlarına odaklanmaları gerektiğini vurguladı.
Portekizli çalıştırıcının konuşmada, "Maç sırasında taraftarın tepkisi olabilir, bunda da çok haklılar. Bu sezon istemediğimiz puan kayıpları yaşadık ve durum bu hale geldi. Fakat durum ne olursa olsun biz önümüze bakmalıyız. Aynı ciddiyet ve konsantrasyon ile sahaya çıkıp, kalan üç maçımızı da kazanmalıyız. En azından bu şekilde taraftarımızdan azda olsa özür dileyebiliriz. Bize yakışan davranış budur" ifadelerini kullandığı belirtildi.
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