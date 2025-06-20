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Mourinho, Skriniar'ın alınmasında ısrarcı!

Şampiyonluk hasretini bitirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, transfer pazarını altüst ederken, teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetimden istediği ilk isim Milan Skriniar.

calendar 20 Haziran 2025 08:57
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Mourinho, Skriniar'ın alınmasında ısrarcı!
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Jose Mourinho'nun devre arasında takıma katılan ve savunmanın lideri olan Milan Skriniar'ın alınması ısrarı sebebiyle sarı lacivertliler Slovak stoper ile masadan kalkamıyor.

PSG ile bonservis konusunda el sıkışan Fenerbahçe, senelik 12 milyon avro kazanan Slovak savunmacıyı 7 milyon avroya ikna etmeye çalışıyor.

RAKİPLER ZORLUYOR


Ancak talibi çok olan Milan Skriniar önündeki en iyi seçeneği değerlendirmek istediği için Fenerbahçe'ye henüz bir cevap vermiş değil. Inter, Napoli ve Galatasaray'ın da ilgilendiği tecrübeli oyuncu İnter'i reddetti.

Galatasaray'ın menajer George Gardi vasıtasıyla iletişime geçtiği Skriniar'a, PSG'den aldığı 12 milyon avroyu veren yok. En iyi rakamı Fenerbahçe sunsa da oyuncu kesin kararını tüm tekliflerini gördükten sonra vermek istiyor. 

 

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