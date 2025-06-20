Mourinho, Skriniar'ın alınmasında ısrarcı!

Jose Mourinho'nun devre arasında takıma katılan ve savunmanın lideri olan Milan Skriniar'ın alınması ısrarı sebebiyle sarı lacivertliler Slovak stoper ile masadan kalkamıyor.
PSG ile bonservis konusunda el sıkışan Fenerbahçe, senelik 12 milyon avro kazanan Slovak savunmacıyı 7 milyon avroya ikna etmeye çalışıyor.
RAKİPLER ZORLUYOR
Ancak talibi çok olan Milan Skriniar önündeki en iyi seçeneği değerlendirmek istediği için Fenerbahçe'ye henüz bir cevap vermiş değil. Inter, Napoli ve Galatasaray'ın da ilgilendiği tecrübeli oyuncu İnter'i reddetti.
Galatasaray'ın menajer George Gardi vasıtasıyla iletişime geçtiği Skriniar'a, PSG'den aldığı 12 milyon avroyu veren yok. En iyi rakamı Fenerbahçe sunsa da oyuncu kesin kararını tüm tekliflerini gördükten sonra vermek istiyor.
PSG ile bonservis konusunda el sıkışan Fenerbahçe, senelik 12 milyon avro kazanan Slovak savunmacıyı 7 milyon avroya ikna etmeye çalışıyor.
RAKİPLER ZORLUYOR
Ancak talibi çok olan Milan Skriniar önündeki en iyi seçeneği değerlendirmek istediği için Fenerbahçe'ye henüz bir cevap vermiş değil. Inter, Napoli ve Galatasaray'ın da ilgilendiği tecrübeli oyuncu İnter'i reddetti.
Galatasaray'ın menajer George Gardi vasıtasıyla iletişime geçtiği Skriniar'a, PSG'den aldığı 12 milyon avroyu veren yok. En iyi rakamı Fenerbahçe sunsa da oyuncu kesin kararını tüm tekliflerini gördükten sonra vermek istiyor.
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