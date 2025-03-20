Mourinho'nun büyük hesabı: Derbiyi kazan, yarışı bırakma

Fenerbahçe'de tüm planlar, Türkiye Kupası'nda oynanacak Galatasaray derbisine göre yapılıyor.



Sarı-lacivertliler, hem ligde hem de kupada kritik bir viraja girerken, Jose Mourinho ezeli rakibini Kadıköy'de mağlup ederek camiayı yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor.



KUPADA ZAFER, LİGDE UMUT!



Fenerbahçe, ligde Bodrumspor'u mağlup edip şampiyonluk yolunda rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Mourinho'nun en büyük umudu ise Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında puan alması. Eğer bu gerçekleşirse, Portekizli teknik adam 5 gün sonra Kadıköy'de oynanacak Türkiye Kupası derbisinde Galatasaray'ı yenerek takımını psikolojik üstünlükle şampiyonluk yarışına sokmak istiyor.



MOTİVASYON KAYNAĞI: KUPA DERBİSİ



Mourinho'nun planı sadece bir galibiyet değil. Deneyimli çalıştırıcı, kupada alınacak galibiyetin sadece tur anlamına gelmeyeceğini, aynı zamanda rakibin moralini bozarak Fenerbahçe'yi yarışta yeniden iddialı hale getireceğini düşünüyor. Takıma yaptığı toplantılarda da bu motivasyonu aşılayan Portekizli teknik adam, derbinin kırılma maçı olacağı görüşünde.







