Mourinho, Maximin'i 11'e hazırlıyor!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, sol kanadı Fransız yıldız Allan Saint-Maximin'e emanet edecek. 27 yaşındaki futbolcu, Lille maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Antrenman eksiği olan En-Nesyri ise yedek soyunacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mourinho, Maximin'i 11'e hazırlıyor!
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05 Ağustos 2024 13:07
Son güncelleme 05 Ağustos 2024 13:47
Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Lugano engelini aşıp Lille ile eşleşen Fenerbahçe, Fransız rakibini de gözüne kestirdi.

Yarınki mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu kafasında büyük ölçüde şekillendiren Jose Mourinho'nun, yeni transferlerden Allan Saint- Maximin'i sol kanatta görevlendireceği öğrenildi.

Portekizli hoca, kendisine verilen şansları iyi değerlendiremeyen ve Lille kadrosuna da alınmayan Ryan Kent'i ise planlamasında düşünmüyor. Yeni transfer En-Nesyri'nin ise yedek soyunma ihtimali oldukça yüksek.



ÖZEL GÖRÜŞME

Mourinho'nun Faslı yıldızla özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve idman eksiği nedeniyle kendisini oyunun gidişatına göre kullanacağını söylediği kaydedildi.  

 
 

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